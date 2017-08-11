Не удалось сохранить жизнь: скончалась 5-летняя Дана Лущенко

11 августа 2017, 11:41 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. В ночь с 10 на 11 августа в Национальном центре охраны материнства и детства после ухудшения самочувствия вследствие полученного отравления токсическим веществом скончалась 5-летняя Дана Лущенко. Об этом с прискорбием сообщает пресс-служба Минздрава КР и выражает глубокое соболезнование родным и близким Даны.

"Никакая причина не может быть хоть малым утешением или оправданием смерти детей. Это самая большая несправедливость на свете", - сказал министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

Медицинские работники долгое время с надеждой боролись за сохранение жизни и здоровья девочки. Ранее кыргызстанцы сообща собирали помощь для девочки, у которой отказали обе почки. Врачи диагностировали у Даны "анемию III степени, вторичный нефротический язвенный энтероколит, ОПН, ОПП в стадии анурии, ДВС-синдром".