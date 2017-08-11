Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

11 августа 2017, 11:47 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Кыргызстанцев, по прогнозам синоптиков, с 11 августа ожидают дожди и грозы, местами осадки сильные, в горных районах снег.

Сегодня по республике ожидается резкое изменение погоды, снижение температуры воздуха.

Завтра, 12 августа, синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей стране, а в высокогорных районах осадки сильные, а также снег. 13 августа осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.

Такая неустойчивая погода может затруднить движение автотранспорта, вызвать сбои связи, электрических и коммунальных служб, а также осложнить выпас и содержание скота на пастбищах.