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Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grozovye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442311-ru.html

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11 августа 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Кыргызстанцев, по прогнозам синоптиков, с 11 августа ожидают дожди и грозы, местами осадки сильные, в горных районах снег.
Сегодня по республике ожидается резкое изменение погоды, снижение температуры воздуха.
Завтра, 12 августа, синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей стране, а в высокогорных районах осадки сильные, а также снег. 13 августа осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.
Такая неустойчивая погода может затруднить движение автотранспорта, вызвать сбои связи, электрических и коммунальных служб, а также осложнить выпас и содержание скота на пастбищах.

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