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С.Жээнбеков рассказал, когда уйдет в отставку

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442310-ru.html

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11 августа 2017, 11:48       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, когда начнется регистрация кандидатов на должность президента. Об этом 11 августа он сказал в комментарии агентству АКИpress. Регистрация кандидатов будет завершена 10 сентября.
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