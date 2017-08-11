С.Жээнбеков рассказал, когда уйдет в отставку

11 августа 2017, 11:48 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, когда начнется регистрация кандидатов на должность президента. Об этом 11 августа он сказал в комментарии агентству АКИpress. Регистрация кандидатов будет завершена 10 сентября.

На должность главы государства претендовали 59 человек.

Из списка были исключены Муканбайжан Айманбаев, Камил Токтобаев, Марта Кыдыралиева. Они не успели открыть избирательные фонды в течение 5 дней после сдачи заявления в Центральную избирательную комиссию о выдвижении своей кандидатуры.

Еще 2 кандидата - Игорь Трофимов и Мирлан Шерикул уулу - не успели открыть избирательные фонды и не сдали тест на знание государственного языка.

Анвар Сартаев и Нусрет Мамедов взяли самоотвод. Кроме того, ЦИК отказала в дальнейшем рассмотрении заявления претендента Романа Ремнева из-за недостижения им необходимого возраста.

10 августа Садыр Жапаров был снят с предвыборной гонки из-за непогашенной судимости.