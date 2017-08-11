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Новости Кыргызстана

Штормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветраШтормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветраМэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветраМэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра

Штормовое предупреждение: В ближайшие 3 часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442309-ru.html

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Штормовое: в ближайшие три часа на Бишкек может налететь шквальный ветер

11 августа 2017, 11:28       Комментарии

В ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на Кыргызгидромет.
Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, мэрия советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Мэрия просит обращаться сall-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования) на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: (0554) 182185.

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