Штормовое предупреждение: В ближайшие 3 часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

11 августа 2017, 11:28 Комментарии

В ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на Кыргызгидромет.

Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, мэрия советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия просит обращаться сall-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования) на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: (0554) 182185.