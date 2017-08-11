Как вести себя при сильном ветре?

11 августа 2017, 11:53 Комментарии

В ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду

Как действовать во время сильного ветра:

- Если сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

- Если сильный ветер застал вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

- Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

При штормовом ветре (ветер с усилением до 25 м/с считается штормовым) часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.