Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы в рейтинге лучших борцов мира

11 августа 2017, 11:28 Комментарии

Две представительницы Кыргызстана вошли в рейтинг лучших борцов мира среди женщин. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

В обновленном рейтинге по женской борьбе на август Тыныбекова потеряла одну позицию и теперь занимает четвертое место в весовой категории до 58 кг. А первую строчку по-прежнему удерживает чемпионка мира Каори Ичо из Японии, которая с прошлого года никому не уступает лидерство. Тыныбекова не раз встречалась с ней на чемпионате Азии и международных турнирах серии Гран-при. Ичо также взяла золото на последних Олимпийских играх-2016.

В этом месяце в рейтинг сильнейших впервые вошла чемпионка мира среди юниоров Айпери Медет кызы. Она среди борцов весовой категории до 75 кг заняла 17-е место. Отметим, она стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

Напомним, рейтинг составляется по итогам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, проводимых под эгидой UWW. Каждый месяц международная спортивная организация публикует рейтинг топ-20 мира по женской, вольной и греко-римской борьбе. Всего в рейтинг топ-20 включены борцы в восьми весовых категориях.