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Консульство КНР начнет оформлять учебные визы для студентов из КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364661_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442305-ru.html

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11 августа 2017, 11:37       Комментарии

В консульском отделе посольства КНР в Бишкеке начнут оформлять учебные визы для кыргызстанских студентов с 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Как сообщили в ведомстве, кыргызстанские студенты могут оформить учебные визы в течение месяца - с 14 августа по 15 сентября. В консульском отделе посольства для студентов составлен отдельный график: понедельник, среда и пятница с 15.00 до 16.00 в порядке живой очереди.
Напомним, после теракта 30 августа на территории китайского посольства выдача виз была временно прекращена, из-за чего более 300 студентов из КР не смогли вовремя поехать на учебу в Китай. Визы не могли получить и водители большегрузных авто, которые перевозили товар из КНР. После нескольких митингов и обращения в правительство проблему удалось урегулировать, и в середине октября китайская сторона начала выдавать им визы через Департамент консульской службы МИД. Консульский отдел посольства КНР начал полноценно работать по выдаче виз только в январе этого года.
Отметим, с января текущего года процедура выдачи визы в КНР усложнена. Теперь для этого кыргызстанцам придется сдавать еще и отпечатки пальцев.

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