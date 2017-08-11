Студенческие визы в Китай — МИД Кыргызстана договорился

11 августа 2017, 11:38 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Кыргызстана провело переговоры с посольством Китая о выдаче студенческих виз в соседнюю страну, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посольство КНР после теракта 30 августа прошлого года временно прекратило выдачу виз кыргызстанцам. В результате взрыва в дипломатическом ведомстве пострадала аппаратура для оформления документов. К занятиям в китайских вузах не могли вернуться более 300 граждан Кыргызстана.

В целях оказания содействия гражданам КР, которые направляются на учебу в КНР, стороны провели переговоры.

"Договорились, что кыргызстанцы для сдачи документов на учебную визу могут обратиться в консульский отдел посольства КНР в КР с 14 августа по 15 сентября в установленное приемное время: понедельник, среда и пятница с 15.00 до 16.00 в порядке живой очереди", - говорится в сообщении.

При этом у студентов одновременно остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время. Подробную информацию можете найти здесь.

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