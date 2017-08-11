Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Текебаев рассказал, чем он занимался 12 мая 2010 годаТекебаев рассказал, чем он занимался 12 мая 2010 годаШтормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветраШтормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветра

Студенческие визы в Китай — МИД Кыргызстана договорился

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442304-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы, желающие обучаться в Китае, могут обращаться в посольство КНР для получения визы

Все о техрегламентах ЕАЭС, которые начнут применяться в Кыргызстане с 12 августа

Кыргызстанец повредил памятник "Они сражались за Родину" в Москве

Уроженец Кыргызстана подозревается в порче памятника "Они сражались за Родину" в Москве

Кыргызстанец разработал телефонный чехол для обеспечения конфиденциальности

11 августа 2017, 11:38       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Кыргызстана провело переговоры с посольством Китая о выдаче студенческих виз в соседнюю страну, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Посольство КНР после теракта 30 августа прошлого года временно прекратило выдачу виз кыргызстанцам. В результате взрыва в дипломатическом ведомстве пострадала аппаратура для оформления документов. К занятиям в китайских вузах не могли вернуться более 300 граждан Кыргызстана.
В целях оказания содействия гражданам КР, которые направляются на учебу в КНР, стороны провели переговоры.
"Договорились, что кыргызстанцы для сдачи документов на учебную визу могут обратиться в консульский отдел посольства КНР в КР с 14 августа по 15 сентября в установленное приемное время: понедельник, среда и пятница с 15.00 до 16.00 в порядке живой очереди", - говорится в сообщении.
При этом у студентов одновременно остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время. Подробную информацию можете найти здесь.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум