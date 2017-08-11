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Студенческие визы в Китай — МИД Кыргызстана договорилсяСтуденческие визы в Китай — МИД Кыргызстана договорился

Текебаев рассказал, чем он занимался 12 мая 2010 года

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442303-ru.html

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11 августа 2017, 11:45       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев рассказал суду, чем он занимался 12 мая 2010 года.
В пятницу в Первомайском районном суде продолжились прения сторон.
Во время пресс-конференции в июле нынешнего года президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что 12 мая 2010 года на митинге не было членов Временного правительства и милиционеров.
"Все попрятались как крысы. Если бы не рабочие "Форума", 12 мая власть поменялась бы", - заявлял тогда он.
По словам Текебаева, 12 мая во время митингов члены Временного правительства встречались с родственниками погибших 7 апреля, а не "прятались".
"Роза Отунбаева 12 мая, несмотря на острую ситуацию, встречалась с народом в здании Исторического музея. Члены Временного правительства тогда не прятались. В тот же день вечером был прочитан Коран по погибшим 7 апреля", - рассказал он.
Также подсудимый добавил, что при встречах с народом не было самого Атамбаева.
Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов.
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