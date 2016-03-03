11 августа 2017, 10:50 Комментарии

Водители троллейбусов в Оше прекратили забастовку, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По данным муниципалитета, накануне работу троллейбусов приостановили на 4-5 часов в связи с недовольством водителей.

"Водители троллейбусов были недовольны тем, что план за каждый рейс повышен на 50 сомов. С начала недели план за каждый рейс повысился с 250 до 300 сомов. В связи с этим, водители несколько часов не выходили на маршрут. Однако после 12:00 работу троллейбусов восстановили", – сообщил заведующий отделом городского хозяйства, транспорта и коммуникаций Урали Раманов.

По данному факту создадут спецкомиссию, которая проведение анализа, расчет хронометража, и даст соответствующей оценки.

В Оше функционирует одна троллейбусная линия. В текущем году, 24 мая в Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие поступило 24 новых российских троллейбуса. В Оше в целом работают около 30 троллейбусов.