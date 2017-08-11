Штормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветра

11 августа 2017, 11:29 Комментарии

По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветра, мэрия рекомендует быть осторожными.

По данным Кыргызгидромета, в ближайшие три часа по Бишкеку и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду.

"В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа", – говорится в сообщении.