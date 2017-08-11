Все о техрегламентах ЕАЭС, которые начнут применяться в Кыргызстане с 12 августа

11 августа 2017, 11:00 Комментарии

С 12 августа в Кыргызстане начинают применяться 18 технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующие вопросы безопасного обращения на рынке страны мяса, молока, соков, игрушек, мебели и целого ряда других товаров.

С этого дня в Кыргызстане выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям будут производиться только в соответствии с нормами союзных техрегламентов.

Для адаптации предпринимателей к новым условиям установлен достаточно длительный переходный период. Так, сертификаты и декларации о соответствии продукции, выданные по законодательству Кыргызстана, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 12 августа 2019 года. Производимая по таким документам продукция единым знаком обращения продукции на рынке Союза не будет.

Продукция, подпадающая под указанные технические регламенты и к которой ранее в Кыргызстане не были установлены обязательные требования, может производиться и выпускаться в обращение до 12 августа 2018 года без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия.

Среди вступающих в силу в Кыргызстане технических регламентов ЕАЭС наибольший блок составляют нормативные документы в сфере пищевой промышленности. С 12 августа этого года подлежат обязательному применению следующие союзные техрегламенты этой группы:

- "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011),

- "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011),

- "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011),

- "Технический регламент на масложировую продукцию"(ТР ТС 024/2011),

- "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012),

- "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012),

- "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013),

- "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013).

Техрегламентом "О безопасности пищевой продукции", объектом которого является пищевая продукция, предназначенная для выпуска в обращение в ЕАЭС, установлено, что изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять ее производство, хранение, перевозку и реализацию таким образом, чтобы она соответствовала требованиям названного техрегламента и (или) техрегламентов Союза на отдельные виды пищевой продукции.

При производстве пищевой продукции изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенные в техрегламенте. Это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

На примерах других "пищевых" техрегламентов также можно понять их значимость прежде всего для потребителей и предпринимателей. Техрегламент Союза "О безопасности молока и молочной продукции" устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах ЕАЭС требования безопасности к молоку и молочной продукции (сыру, творогу, кефиру, мороженому, маслу из коровьего молока, йогурту и др.), процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке. Это необходимо для их свободного перемещения на едином союзном рынке. Руководствуясь техрегламентом, государства-члены обеспечивают обращение молока и молочной продукции без предъявления дополнительных требований и проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

Документ закрепляет более 120 основных понятий, используемых при производстве молока и молочной продукции: от хорошо известных потребителям Кыргызстана "айрана" или "сметаны" до таких малопонятных, как "альбумин", "лактулоза" или "восстановленное молоко". Например, альбумин – это продукт переработки молока, произведенный из молочной сыворотки и представляющий собой концентрат сывороточных белков. А восстановленное молоко – расфасованный в потребительскую тару молочный продукт либо сырье для производства продуктов переработки молока, изготовленные из концентрированных, сгущенных, сухих молокопродуктов или воды.

"Молочный" техрегламентчетко разграничивает понятия "молоко" и "молочный напиток", исключая возможный обман потребителей недобросовестными производителями. Молоко – "продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него".Молочный напиток – "молочный или молочный составной продукт, произведенный из молока и (или) составных частей молока и (или) молочных продуктов, в том числе из концентрированных и (или) сгущенных, и (или) сухих молочных продуктов и воды, с добавлением или без добавления других молочных продуктов или немолочных компонентов не в целях замены составных частей молока, с массовой долей молочного белка не менее 2,6 % и с массовой долей сухих обезжиренных веществ молока не менее 7,4 % (для молочного продукта)".

Техрегламент устанавливает уровни содержания в молоке потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток. Например, в сыром и обезжиренном молоке, а также в сырых сливках не допускается присутствие бактерий группы кишечных палочек, антибиотиков – левомицетина, стрептомицина, пенициллина, антибиотиков тетрациклиновой группы, ограничивается содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и колониеобразующих единиц.

Значительное место в техрегламенте на молоко и молочную продукцию уделено вопросам упаковки и маркировки. В частности, на этикетках потребительских упаковок должен указываться вид сельскохозяйственных животных, от которых получено молоко (за исключением коров): например, козье молоко или молоко кобылье. Понятие "продукт" в названиях молочных составных продуктов и молоко содержащих продуктов может заменяться или дополняться термином, характеризующим консистенцию или форму продукта (желе, коктейль, соус и т.д.): "молочно-соковый коктейль", "сметанный соус", "творожное суфле". Наименования молочных составных продуктов должны состоять из понятий, установленных для молочных продуктов, и дополняться информацией о наличии добавленных в них немолочных компонентов: "творог с кусочками фруктов", "сыр плавленый с ветчиной".

Технический регламент Союза на масложировую продукцию (растительные масла, маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, майонезы, заменители молочного жира и др.)разработан с целью установления единых обязательных для применения и исполнения в странах ЕАЭС требований к масложировой продукции, обеспечения ее свободного перемещения на общем рынке государств-членов. Документ в том числе устанавливает требования к упаковке и маркировке, а также к связанным с масложировой продукцией процессам производства, хранения, перевозки и реализации.

"Масложировой" техрегламентдает определения 35 видов пищевой и двух видов непищевой масложировой продукции, определяет технологические процессы производства масложировой продукции: рафинации, дезодорации, гидрогенизации и ряд других. Пищевая масложировая продукция должна соответствовать требованиям к допустимым уровням показателей безопасности и по микробиологическим нормативам безопасности, предусмотренным техрегламентом. Например, содержание бензапирена в любом виде растительных масел регламент ограничивает совсем мизерным количеством – 0,002 мг/кг, содержание эруковой кислоты в рапсовом масле – тремя процентами, в растительных маслах из других крестоцветных – пятью процентами,а содержание синильной кислоты в маслах из плодовых косточек не допускает.

Безопасность пищевой масложировой продукции в процессе ее производства согласно техрегламенту обеспечивается выбором технологических процессов и режимов их осуществления на всех этапах (участках) изготовления; выбором оптимальной последовательности технологических процессов, исключающей загрязнение производимой продукции; контролем за работой технологического оборудования; безопасностью сырья и пищевых добавок, необходимых для производства; и т.д.

Также с 12 августа 2017 года подлежат применению техрегламенты, регулирующие вопросы безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, мебельной продукции, товаров легкой промышленности и ряда других.

К товарам легпрома, на которые распространяется действие технического регламента "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), относятся, в частности, текстильные материалы, одежда, швейные и трикотажные изделия, ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, обувь, меха и меховые изделия, кожа и кожаные изделия. При этом техрегламент не распространяется на продукцию, бывшую в употреблении, изделия медицинского назначения, специальную, ведомственную, предназначенную для детей и подростков, сувенирную продукцию и спортивные изделия.

Безопасность продукции легкой промышленности оценивается по таким показателям, как механические: разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность; химические, связанные с предельно допустимым выделением вредных химических веществ, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и назначения продукции; биологические: гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски.

Техрегламент Союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) распространяется в том числена изделия для ухода за детьми, одежду, обувь, кожгалантерейные изделия, коляски детские, велосипеды, издательскую книжную и журнальную продукцию, школьно-письменные принадлежности.

Для каждой группы продукции техрегламентом установлены свои требования безопасности и маркировки. Например, в отношении изделий для ухода за детьми устанавливаются индекс токсичности, нормы выделения вредных веществ, требования механической безопасности. В отношении одежды основными показателями являются гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски применяемых материалов, требования химической безопасности. Для обуви и кожгалантерейных изделий нормируются такие показатели, как устойчивость окраски применяемых материалов, уровень содержания свободного формальдегида; установлены требования к материалам верха и подкладки обуви.

Техрегламентом Союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) установлены основные обязательные требования к игрушкам, исполнение которых обеспечивает безопасность детей и лиц, присматривающих за ними. Техрегламент определяет требования к материалам, из которых изготовлены игрушки, требования к физическим, механическим, химическим свойствам, микробиологические показатели безопасности, а также требования к маркировке. В том числе предусмотрено, что игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка, защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота, игрушки с использованием светодиодов не должны оказывать отрицательное воздействие на органы зрения ребенка, создавать вредных излучений. Запрещается использование систем лазерного излучения всех типов, установлены уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, уровень звука в озвученных игрушках. Маркировка игрушек должна содержать информацию о минимальном возрасте ребенка, для которого она предназначена. Перед выпуском в обращение на рынок Союза на игрушки должен оформляться сертификат соответствия.

Техрегламент Союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) устанавливает требования на всю мебельную продукцию: изделия, наборы, гарнитуры бытовой мебели и мебели для общественных помещений, в том числе изготовленной по индивидуальным заказам. Эти требования позволяют обеспечить при пользовании ею защиту жизни и здоровья людей.

Необходимо отметить, что обязательной сертификации подлежит детская мебель, мебель для учебных заведений и мебель для дошкольных учреждений. Имеются особенности при маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений. В маркировке этой продукции дополнительно должны быть указаны: в числителе – их ростовой номер, в знаменателе – средний рост детей. На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для дошкольных учреждений и учебных заведений (кроме средних специальных и высших учебных заведений) должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10х15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров изделия мебели: 00 ─ черный, 0 ─ белый, 1 ─ оранжевый, 2 ─ фиолетовый, 3 ─ желтый, 4 ─ красный, 5 ─ зеленый, 6 ─ голубой.

Кроме того, с 12 августа в Кыргызстане будут применяться техрегламенты Союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта", "О безопасности упаковки", "О безопасности пиротехнических изделий", "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" и "Безопасность лифтов".

Следует отметить, что в техрегламенты ЕАЭС устанавливают базовые требования безопасности продукции, не навязывая производителю каких-то жестких качественных параметров. И, соответственно, не ограничивая потребителя в возможности выбора.