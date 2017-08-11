Wargaming и VRTech объявили о стратегическом партнерстве в сфере VR-контента

11 августа 2017, 11:23 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Компании будут разрабатывать развлекательные программы для VR-залов, сообщили в пресс-службе компании Wargaming.

Wargaming объявляет о начале сотрудничества с московской студией VRTech, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности. Партнерство позволит объединить технические решения VRTech с опытом Wargaming в области гейм-дизайна и создания визуальных эффектов. Компании намерены представить ряд совместных проектов по выводу игровых VR-развлечений на европейский рынок.

"Виртуальная реальность нового уровня для залов открывает новые направления развития нашего бизнеса, позволяя создать успешную и масштабируемую модель, — говорит Александр Зезюлин, операционный директор R&D-подразделения Wargaming. — Новое партнерство поможет нам изменить восприятие виртуальной реальности аудиторией. Мы покажем, что VR может быть не одноразовой забавой, а развлечением высочайшего уровня, способным радовать вновь и вновь".

"Мы рады стать стратегическими партнерами Wargaming, — говорит Юрий Крылов, генеральный директор VRTech. — Вместе нам под силу изменить рынок VR. Мы приглашаем присоединиться к нашему сотрудничеству владельцев бизнесов и IP со всей Европы".

VRTech и Wargaming проведут европейскую презентацию созданных VRTech технологий CinemaVR и PolygonVR на выставке gamescom 2017.

VRTech — разработчик решений CinemaVR and PolygonVR. В декабре 2016 года компания запустила собственную сеть VR-залов. В настоящее время залы VRTech доступны более чем в 20 кинотеатрах и моллах крупнейших городов России.