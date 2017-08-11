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Штормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветраШтормовое предупреждение: По Бишкеку и Чуйской области ожидаются дожди и сильные ветраWargaming и VRTech объявили о стратегическом партнерстве в сфере VR-контентаWargaming и VRTech объявили о стратегическом партнерстве в сфере VR-контента

Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442297-ru.html

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11 августа 2017, 11:26       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Мэрия города Бишкек просит горожан обращаться Call-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования) на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.

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