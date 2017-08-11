Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время дождей и ветра

11 августа 2017, 11:26 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 18-23 метра в секунду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия города Бишкек просит горожан обращаться Call-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования) на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.