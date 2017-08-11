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Гражданин Швейцарии скончался на пляже Иссык-Куля

Источник:
http://kabar.kg/news/grazhdani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442296-ru.html

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11 августа 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В селе Тамчи Иссык-Кульской области умер гражданин Швейцарии, который отдыхал вместе с семьей водном из пансионатов. Об этом агентству "Кабар" сообщил руководитель пресс-службы областного УВД Сталбек Усубакунов.
По его данным, сообщение в милицию, что на берегу озера лежит мужчина, не подающий признаков жизни, поступило сегодня примерно в 8:40 утра. Сотрудники милиции выехали на место и обнаружили труп мужчины европейской национальности.
"После проведение допроса очевидцев выяснилось, что мужчина, 1943 года рождения, является гражданином Швейцарии, который приехал на отдых вместе с супругой. Его жена является гражданкой Кыргызстана, и они уже долгое время проживали в Бишкеке. Она также сообщила, что у мужа были проблемы с сердцем и утром он жаловался на плохое самочувствие", - рассказал Усубакунов.
Он отметил, что при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. На данный момент ведется экспертиза для установления точной причины смерти.

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