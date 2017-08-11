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Кыргызстанцы, желающие обучаться в Китае, могут обращаться в посольство КНР для получения визы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442295-ru.html

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11 августа 2017, 11:12       Комментарии

Граждане Кыргызстана для сдачи документов на учебную визу могут обратиться в консульский отдел посольства Китая с 14 августа по 15 сентября.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, в диппредставительство КНР можно обращаться в понедельник, среду и пятницу с 15:00 до 16:00 в порядке живой очереди.
Отмечается, что остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время. Подробную информацию можно найти на http://kg.china-embassy.org.

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