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Пятилетняя Дана Лущенко не смогла победить болезнь. Девочка скончалась

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364583_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442294-ru.html

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11 августа 2017, 11:03       Комментарии

В ночь с 10 на 11 августа в Национальном центре охраны материнства и детства скончалась тяжелобольная пятилетняя Дана Лущенко. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.
Девочка скончалась после ухудшения самочувствия вследствие полученного отравления токсическим веществом. Медицинские работники долгое время с надеждой боролись за сохранение ее жизни и здоровья.
"Никакая причина не может быть хоть малым утешением или оправданием смерти детей. Это самая большая несправедливость на свете", - сказал министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.
Напомним, врачи диагностировали у девочки сепсис с развитием отека головного мозга, на фоне которого отказали обе почки. Последние дни общее состояние девочки оставалось нестабильно тяжелым. У нее был уремический синдром, полиорганные нарушения с сердечно-сосудистой недостаточностью, угнетение центральной нервной системы, купирование копростаза и плеврита.
Врачи прилагали все возможные усилия для качественной помощи больному ребенку, был проведен консилиум, использовались бюджетные средства для предоставления всей необходимой медикаментозной помощи, ситуация находилось под личным контролем министра здравоохранения.
Редакция "ВБ" выражает соболезнования родным и близким Даны.

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