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Министры транспорта стран ЕАЭС отметили важность стимулирования эффективности использования транспортного потенциала

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/ministry-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442292-ru.html

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11 августа 2017, 10:28       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Создание вспомогательного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивающего взаимодействие органов власти пяти государств-членов в ходе реализации скоординированной транспортной политики, рассмотрено на встрече руководителей транспортных ведомств стран Союза в Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика), сообщает пресс-служба ЕЭК.
Как считает член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов, работа Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта должна быть формализована.
"Совещание министров проводится восьмой раз с момента учреждения ЕЭК, – отметил Адамкул Жунусов. – Необходимо зафиксировать статус министерского форума, который способствует решению самых сложных задач интеграции и сближению транспортных комплексов наших стран".
Участники встречи обсудили разработанный Комиссией проект Положения о Совете руководителей, в котором указаны принципы его формирования, задачи, функции и полномочия. До 15 сентября транспортные ведомства стран Союза должны направить в ЕЭК предложения к представленному проекту.
Важнейшим пунктом повестки встречи руководителей был вопрос о завершении согласования проекта "дорожной карты" по реализации Основных направлений согласованной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы.
Участники встречи обсудили ряд вопросов по проекту "дорожной карты", связанных с фомированием условий для развития и повышения эффективности автомобильных перевозок грузов, на долю которых приходится основной объем транспортных услуг (82 процента общего объема грузоперевозок в ЕАЭС за первые пять месяцев 2017 года).
В частности, было определено, что для оптимизации перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов будут разработаны отдельные документы, устанавливающие требования по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам автотранспортных средств, единый механизм контроля перемещения, сроки и алгоритм взаимодействия уполномоченных органов. Это позволит синхронизировать действия уполномоченных органов при выдаче разрешительных документов и снизить административные издержки перевозчиков.
По инициативе министра транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбека Калилова министры обсудили вопросы применения унифицированного тарифа при транзитных железнодорожных перевозках грузов через Республику Казахстан в пункты назначений в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики.
По словам Адамкула Жунусова, на ближайшем заседании подкомитета по железнодорожному транспорту Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК будет сформирован пакет предложений, позволяющих обеспечить использование преимуществ унифицированного тарифа грузоотправителями и перевозчиками.
Сближение правил игры в сфере транспорта положительно повлияет на повышение качества услуг и эффективность использования транзитного потенциала ЕАЭС.
По итогам совещания подписаны протокольные решения. Следующая встреча министров состоится в декабре текущего года в Москве.

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