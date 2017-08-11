Счетная палата провела аудит ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства"

11 августа 2017, 10:32 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Счетной палатой проведен аудит деятельности Открытого акционерного общества микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" (ОАО МКК "ФРП") за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, в материалах аудита было выявлено, что плановые показатели по доходам ОАО в 2016 году выполнены на 80,9%, или на 23,8 млн. сомов при утвержденном бюджете на 29,4 млн. сомов. Основная часть доходов приходится на поступление процентных доходов, которые в 2016 году составили 17,2 млн. сомов, при утвержденном плане 26,0 млн. сомов, или исполнение составило 66,2%.

По итогам деятельности Фонда за 2016 год чистая прибыль составила 9,2 млн. сомов, или 108% от плана. На конец прошлого года задолженность сотрудников по полученным кредитам и ссудам составила 1,7 млн. сомов, при полученных – 4,9 млн. сомов.

Отмечается, что применяемое в данное время Положение "Об оказании материальной помощи и о премировании Правления и сотрудников ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности", не направлено на усиление материальной заинтересованности и повышение ответственности и результативности работников организационно – административного отдела.

В Фонде не разработана и не принята к действию учетная политика для целей налогообложения.

По итогам аудита ОАО предписано устранить выявленные в ходе аудита недостатки в работе