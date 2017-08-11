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Кыргызстанец повредил памятник "Они сражались за Родину" в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364655_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442290-ru.html

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Уроженец Кыргызстана подозревается в порче памятника "Они сражались за Родину" в Москве

Кыргызстанец разработал телефонный чехол для обеспечения конфиденциальности

11 августа 2017, 10:23       Комментарии

Возбуждено уголовное дело о вандализме после порчи памятника "Они сражались за Родину" в Москве. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Кыргызстана, зарегистрированный в городе Самаре", - цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений погнул один из элементов памятника, расположенного напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной.
Напомним, монумент по мотивам одноименного фильма открыт в прошлом году, и в торжественной церемонии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу с коллегами из стран СНГ.

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