Кыргызстанец повредил памятник "Они сражались за Родину" в Москве

11 августа 2017, 10:23 Комментарии

Возбуждено уголовное дело о вандализме после порчи памятника "Они сражались за Родину" в Москве. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Кыргызстана, зарегистрированный в городе Самаре", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений погнул один из элементов памятника, расположенного напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной.

Напомним, монумент по мотивам одноименного фильма открыт в прошлом году, и в торжественной церемонии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу с коллегами из стран СНГ.