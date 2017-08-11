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Пекин обвинил США в нарушении суверенитета Китая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364645_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442287-ru.html

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Таджикистан обвинил Иран в финансировании громких убийств

11 августа 2017, 10:37       Комментарии

Боевой корабль ВМС США, зайдя в акваторию островов Спратли, "грубо нарушил суверенитет и безопасность" Китая. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной.
Как пишет Лента.ру, 10 августа эсминец USS McCain вошел в район спорных островов в Южно-Китайском море и совершил маневр около одного из искусственных островов, после чего к нему навстречу для опознания были отправлены боевые корабли ВМС Китая. "Китай разочарован случившимся и сделает представление американской стороне", - отметили в МИД.
"Решимость Китая защищать свою территорию и интересы на море столь же непоколебима, как и воля к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны", - добавили в ведомстве.
Как ранее объяснили в Пентагоне, операция была проведена в рамках "стратегии свободы навигации": таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.
Китай начал возводить искусственные острова в спорных акваториях в июне 2014 года. На эти области в Южно-Китайском море претендуют КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам.

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