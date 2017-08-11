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Умерла пятилетняя Дана Лущенко, у которой отказали обе почки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442285-ru.html

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11 августа 2017, 10:43       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В ночь на 11 августа скончалась пятилетняя Дана Лущенко, страдавшая почечной недостаточностью, сообщила консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова.
Около четырех месяцев назад у девочки отказали обе почки, ее в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации НЦОМиД. Вскоре состояние Даны нормализовалось, и родители решили забрать ее домой, отказавшись от дальнейшего лечения.
В середине июля состояние ребенка вновь ухудшилось - открылось кишечное кровотечение.
"После ухудшения самочувствия вследствие отравления токсическим веществом скончалась пятилетняя Дана Лущенко. Медицинские работники долгое время с надеждой боролись за сохранение жизни и здоровья девочки", - сообщила Баялинова.
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил, что никакая причина не может быть хоть малым утешением или оправданием смерти детей.
"Это самая большая несправедливость на свете", - сказал министр.
Малышка с середины июля находилась в Национальном центре охраны материнства и детства.
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