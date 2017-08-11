Умерла пятилетняя Дана Лущенко, у которой отказали обе почки

11 августа 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В ночь на 11 августа скончалась пятилетняя Дана Лущенко, страдавшая почечной недостаточностью, сообщила консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова.

Около четырех месяцев назад у девочки отказали обе почки, ее в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации НЦОМиД. Вскоре состояние Даны нормализовалось, и родители решили забрать ее домой, отказавшись от дальнейшего лечения.

В середине июля состояние ребенка вновь ухудшилось - открылось кишечное кровотечение.

"После ухудшения самочувствия вследствие отравления токсическим веществом скончалась пятилетняя Дана Лущенко. Медицинские работники долгое время с надеждой боролись за сохранение жизни и здоровья девочки", - сообщила Баялинова.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил, что никакая причина не может быть хоть малым утешением или оправданием смерти детей.

"Это самая большая несправедливость на свете", - сказал министр.

Малышка с середины июля находилась в Национальном центре охраны материнства и детства.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });