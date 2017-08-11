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СМИ: опознаны тела 14 из 20 жертв землетрясения в Китае

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/smi-op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442284-ru.html

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11 августа 2017, 9:53       Комментарии

Китайские правоохранительные органы опознали 14 из 20 тел тех, кто погиб в результате крупного землетрясения в уезде Цзючжайгоу (юго-западная провинция Сычуань). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на информационный портал Sina.
Согласно приведенным данным, четверо погибших — дети в возрасте до 12 лет, в том числе один годовалый ребенок. Среди опознанных также восемь женщин. Все жертвы — граждане КНР, зарегистрированные в провинциях Сычуань, северо-западных Шэньси и Ганьсу, Хубэй (центральный регион), городе центрального подчинения Чунцин.
Землетрясение в Цзючжайгоу произошло вечером 8 августа, в общей сложности погибли 20 человек, около 500 получили ранения и травмы.
Менее заметные толчки ощутили и жители Кыргызстана, однако в Институте сейсмологии НАН КР данными о землетрясении пока не располагают.

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