СМИ: опознаны тела 14 из 20 жертв землетрясения в Китае

11 августа 2017, 9:53 Комментарии

Китайские правоохранительные органы опознали 14 из 20 тел тех, кто погиб в результате крупного землетрясения в уезде Цзючжайгоу (юго-западная провинция Сычуань). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на информационный портал Sina.

Согласно приведенным данным, четверо погибших — дети в возрасте до 12 лет, в том числе один годовалый ребенок. Среди опознанных также восемь женщин. Все жертвы — граждане КНР, зарегистрированные в провинциях Сычуань, северо-западных Шэньси и Ганьсу, Хубэй (центральный регион), городе центрального подчинения Чунцин.

Землетрясение в Цзючжайгоу произошло вечером 8 августа, в общей сложности погибли 20 человек, около 500 получили ранения и травмы.

Менее заметные толчки ощутили и жители Кыргызстана, однако в Институте сейсмологии НАН КР данными о землетрясении пока не располагают.