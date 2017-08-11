Бишкекская милиция просит помочь опознать тело мужчины (осторожно, фото!)

11 августа 2017, 10:15 Комментарии

В УВД Первомайского района Бишкека устанавливается личность неопознанного трупа мужчины азиатской национальности обнаруженного 16 июля, на пересечении улиц Боконбаева-Логвиненко.

Приметы: возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие, лицо смуглое, нос прямой, губы тонкие. Был одет: серая футболка, серый военный камуфляж, черные туфли, черная куртка. Особых примет нет.

"Всем, кто владеет какой-либо информацией о личности неопознанного трупа, просим сообщить в УВД Первомайского района Бишкека, либо позвонить по телефонам: 0(312) 56-82-60; 0(555) 102-497; 0(551) 102-538", – говорится в сообщении.

Осторожно, фото

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