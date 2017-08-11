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Уроженец Кыргызстана подозревается в порче памятника "Они сражались за Родину" в Москве

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442282-ru.html

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Кыргызстанец повредил памятник "Они сражались за Родину" в Москве

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11 августа 2017, 10:00       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Полицейские возбудили дело о вандализме после порчи памятника "Они сражались за Родину", расположенного напротив Министерства обороны РФ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Кыргызстана, зарегистрированный в городе Самаре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина, находясь в стоянии алкогольного опьянения, рядом с домом 22/2 на Фрунзенской набережной, увидев памятник "Они сражались за Родину", погнул один из элементов, что обезобразило монумент.
Памятник в ноябре прошлого года открывали министр обороны России Сергей Шойгу и его коллеги из стран СНГ. Скульптурная композиция составлена по мотивам фильма "Они сражались за Родину".

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