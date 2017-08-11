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2016 год оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/2016-god-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442281-ru.html

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11 августа 2017, 10:04       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Общая температура поверхности Земли в 2016 году достигла рекордно высокого уровня за 137-летнюю историю наблюдений. Об этом говорится в отчете Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США, опубликованном в четверг, 10 августа.
Температура выросла на 0,45-0,56 градуса по сравнению со средним показателем, который фиксировался с 1981 по 2010 год. Экологи связывают это с продолжающимся глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо, пишет DW.
Кроме того, средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня, превысив показатель 2015 года на 0,01-0,03 градуса. Уровень мирового океана также поднялся до рекордной отметки.
В общей сложности этот показатель вырос на 82 мм с 1993 года, когда его начали фиксировать с помощью спутниковых технологий.
Наряду с этим, участились тропические циклоны по сравнению со средним показателем за период с 1981 по 2010 год. Концентрация парниковых газов в атмосфере в минувшем году также достигла максимального уровня.
Ранее в июне президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое предполагает общемировые усилия по борьбе с глобальным потеплением.

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