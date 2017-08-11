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Подросток утонул в БЧК, тело все еще не найдено

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podrostok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442280-ru.html

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В Оше двое детей утонули в канале "Южный"

11 августа 2017, 10:21       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. 15-летний мальчик утонул в БЧК. Несчастный случай произошел 9 августа днем близ Военного института Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе МЧС.
Проведенные поисковые работы результатов не дали, они будут сегодня продолжены.
В Ысык-Атинском районе 7 августа вечером пришедший на БЧК для ловли рыбы 30-летний мужчина утонул в канале близ села Ново-Покровка. Также 7 августа в селе Лебединовка 25-летняя женщина спрыгнула в БЧК и утонула. Тела все еще не найдены.
Кроме того, в городе Оше поступила информация о том, что в канале "Увам" утонул человек. Проведенные поиски результатов не дали, работа продолжается.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.

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