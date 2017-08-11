Подросток утонул в БЧК, тело все еще не найдено

11 августа 2017, 10:21 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. 15-летний мальчик утонул в БЧК. Несчастный случай произошел 9 августа днем близ Военного института Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе МЧС.

Проведенные поисковые работы результатов не дали, они будут сегодня продолжены.

В Ысык-Атинском районе 7 августа вечером пришедший на БЧК для ловли рыбы 30-летний мужчина утонул в канале близ села Ново-Покровка. Также 7 августа в селе Лебединовка 25-летняя женщина спрыгнула в БЧК и утонула. Тела все еще не найдены.

Кроме того, в городе Оше поступила информация о том, что в канале "Увам" утонул человек. Проведенные поиски результатов не дали, работа продолжается.

По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.