На Иссык-Куле столкнулись грузовик и маршрутка: погибла девушка, пять человек госпитализированы

11 августа 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Иссык-Кульской области произошло ДТП, один человек погиб, еще пять пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла вчера на 49 км автодороги Балыкчы – Боконбаево – Каракол примерно в 14:06. Сообщается, что столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес-Гигант" и легковушка "Мерседес-124".

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автотранспорта: на месте скончалась девушка 1992 года рождения, еще пять человек были доставлены в больницу в Балыкчы.

Напомним, 10 августа примерно в 14.20 в Тонском районе произошло ДТП, где погибли два человека, еще семь пострадали.

За день до этого, 9 августа, вечером на Иссык-Куле в течение 15 минут произошли два ДТП, впоследствии чего четыре человека скончались на месте, один из них ребенок 7 лет и еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.