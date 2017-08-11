Кыргызстанец разработал телефонный чехол для обеспечения конфиденциальности

11 августа 2017, 9:53 Комментарии

Кыргызстанец Самарбек Раимбердиев разработал чехол для телефона с функцией закрытия основной и фронтальной камеры Tulpar. Как рассказывает сам разработчик, идея создания такого продукта пришла к нему, когда он увидел в интернете фотографии и видео людей, которые не знали, что их снимают.

"Многие согласятся, что они не хотели бы, чтобы их снимали без их разрешения", - говорит Раимбердиев.

"Тулпар" призван уважать конфиденциальность других людей, когда они находятся в общественном месте. Телефонные чехлы смогут стать незаменимыми помощниками по защите прав личного пространства на фоне мировых скандалов о вторжении хакеров в различные аспекты частной жизни.

Сейчас кыргызстанец собирает средства на реализацию своей идеи на краудфандинговой платформе Indiegogo. Он планирует собрать около 20 тысяч долларов, чтобы разработать два вида чехлов - для телефонов Samsung и iPhone.