Следы химикатов в яйцах обнаружены в 12 странах Европы

11 августа 2017, 9:55 Комментарии

Власти Нидерландов задержали двух сотрудников компании, которая, предположительно, использовала при обработке куриных ферм инсектицид фипронил, запрещенный к применению на пищевом производстве в Европе, сообщает Медуза со ссылкой на AFP.

Фирма (по данным СМИ, она называется Chickfriend) использовала состав с фипронилом для борьбы с куриным клещом в Нидерландах и Бельгии. Расследование также затрагивает бельгийскую компанию Poultry Vision, которая продала Chickfriend фипронил.

Рейды в связи с расследованием также прошли в Бельгии, где по делу подозреваются 26 физических и юридических лиц, передает AFP.

О заражении куриных яиц в Европе фипронилом стало широко известно в начале августа. Тогда сеть супермаркетов Aldi объявила об изъятии из продажи в Германии всех яиц, поставленных из Бельгии и Нидерландов. Как выяснилось, власти Бельгии знали о заражении с июня, однако не предали эту информацию огласке из-за того, что это было предметом расследования.

Позже выяснилось, что зараженные яйца были поставлены, помимо этих трех стран, в Швейцарию, Швецию, Францию и Великобританию, Данию, Румынию, Люксембург и Словакию. Речь идет о крупных партиях - в Великобританию было поставлено 700 тысяч яиц, в Данию - 20 тонн (власти этой страны заявили, что доза фипронила не представляет опасности здоровью людей).

В Евросоюзе фипронил запрещен в использовании в пищевой промышленности, так как опасен для почек, печени и щитовидной железы человека.