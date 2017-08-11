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Новости Кыргызстана

Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaComБолее 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaComНа начало августа по Бишкеку насчитывается более 3,5 тысяч официальных вакансийНа начало августа по Бишкеку насчитывается более 3,5 тысяч официальных вакансий

Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364652_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442276-ru.html

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11 августа 2017, 10:00       Комментарии

10 августа в головном офисе компании MegaCom совместно с Республиканским центром крови и Национальным обществом Красного Полумесяца прошла акция по сдаче донорской крови.
Цель мероприятия, ставшего уже доброй традицией, – пополнить запасы крови и ее компонентов в больницах, а также привлечь кыргызстанцев к донорству.
"Компания MegaCom одной из первых откликнулась на призыв сдать кровь. Это говорит о социальной ориентированности сотового оператора. Мы рады, что сотрудники с раннего утра активно участвовали в акции. Один донор обычно сдает 450 миллиграммов крови, из этого количества можно сделать несколько препаратов, которые переливаются трем пациентам. В основном помощь получают особо нуждающиеся - это пострадавшие в ДТП, люди с ожогами, пациенты онкологических отделений, беременные женщины и дети. Так что безвозмездные доноры делают благое дело", - говорит представитель Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана Бедел Турдубеков.
Многих сотрудников ведущего мобильного оператора республики можно назвать "почетными донорами", так как они сдают свою кровь на регулярной и исключительно добровольной основе. В акции приняли участие 52 сотрудника компании, в числе которых и доноры со стажем, и новички.
"Сегодня очень много людей страдают от болезней или попадают в автомобильные аварии, многим из них требуется переливание. Может быть для кого-то моя кровь - это последний шанс выжить, поэтому я пришла сюда", - поделилась своими впечатлениями специалист компании Галина Онищенко.
За 4 года в подобных акциях приняли участие около 300 сотрудников компании, в результате чего удалось собрать в общей сложности более 120 литров крови.
MegaCom - социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта, оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.

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