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Житель КНДР переплыл по морю в Южную Корею

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364642_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442275-ru.html

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11 августа 2017, 10:08       Комментарии

Житель КНДР перебрался в Южную Корею, переплыв через морскую границу, сообщает RT со ссылкой на агентство "Рёнхап".
"Около часа ночи у острова Кедондо был спасён дезертировавший житель КНДР, перебравшийся по морю", - говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Отмечается, что обстоятельства побега жителя КНДР из страны пока не выяснены.
В июле северокорейская девушка Лим Чжи Хён, которая бежала в Южную Корею, а после вновь оказалась в КНДР, заявила, что "жизнь на юге была адом".

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