Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира Айпери Медет кызы

11 августа 2017, 10:15 Комментарии

Вчера, 10 августа, премьер министр страны Сооронбай Жээнбеков встретился с призерами чемпионата Азии по борьбе среди юниоров, Сурдлимпийских игр, а также Всемирных игр по интеллектуальным видам спорта.

Как сообщает пресс-служба правительства, государство прилагает усилия по развитию отечественного спорта и поддержке спортсменов. 2017 год является успешным для отечественного спорта, и спортсмены продолжают радовать нас, побеждая на международных соревнованиях различного уровня.

"В целях развития массового спорта в ближайшие пять лет в каждой школе появится современный спортивный зал. В настоящее время во многих населенных пунктах республики уже возводятся спортивные залы и секции. Это придаст импульс развитию различных видов спорта в стране, привлечет к занятию физической культурой и спортом молодое поколение сограждан", - сказал глава правительства.

Жээнбеков подчеркнул, что последние успехи кыргызских спортсменов являются хорошим стимулом для начинающих молодых спортсменов, которые делают свои первые шаги в спортивной карьере и выразил благодарность за достигнутые высокие спортивные результаты.

"От ваших побед сердце переполняется радостью и гордостью. Победы отечественных спортсменов поднимают престиж нашей страны на мировой арене. Благодаря вашим успехам в спорте о Кыргызской Республике узнают люди, проживающие в самых отдаленных уголках мира", - сказал он.

Как сообщается, 26 победителей, призеров, а также представители тренерского штаба были награждены благодарственными письмами от имени премьер-министра и денежной премией.

Напомним, в недавно прошедшем чемпионате мира по борьбе в Финляндии, борцы Кыргызстана завоевали одно золото, три серебра и две бронзовые медали. Единственное золото завоевала Айпери Медет кызы и тем самым стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

Помимо этого, сборная Кыргызстана на Всемирной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Также на летних Сурдлимпийских играх кыргызстанцы взяли четыре медали.

Благодарность объявили следующим спортсменам:

<li>Айпери Медет кызы.</li><li>Шаршенбекову Жоломану, греко-римская борьба;</li><li>Махмудову Акжолу, греко-римская борьба;</li><li>Ким Роману, греко-римская борьба;</li><li>Кенжебаеву Байгазы – главному тренеру сборной команды по женской борьбе;</li><li>Акбару Кенжебек уулу, вольная борьба;</li><li>Жуманазаровой Мээрим, вольная борьба;</li><li>Тыныбековой Айсулуу – личному тренеру Айпери Медет кызы;</li><li>Сагынбековой Жаныл, мангала;</li><li>Султанмуратовой Нурие – главному тренеру сборной команды по интеллектуальным видам спорта;</li>

<li>Ушурову Шухрату – главному тренеру команды по греко-римской борьбе;</li><li>Надырбек уулу Улану – главному тренеру команды по вольной борьбе;</li><li>Ахметову Мейрамбеку – личному тренеру Махмудова;</li><li>Махмудову Хакиму – личному тренеру Шаршенбекова;</li><li>Изабекову Нурбеку – личному тренеру Жуманазаровой;</li><li>Ушурову Фархаду – личному тренеру Ким Романа;</li><li>Донбаеву Нурдину – личному тренеру Акбар Кенжебек уулу;</li><li>Касымову Камчыбеку – личному тренеру Сагынбековой Жаныл;</li>

<li>Джамакееву Анарбеку (тогуз коргоол);</li><li>Ильгизу Каналбек уулу (дзюдо);</li><li>Айдарбекову Габиту (греко-римская борьба);</li><li>Маркову Милясу (вольная борьба);</li><li>Мавлонову Азамату (таэквондо);</li><li>Кулгожаеву Айдину – главному тренеру команды по дзюдо;</li><li>Понамареву Дмитрию – главному команды по таэквондо;</li><li>Тупик Андрею – личному тренеру Каналбек уулу.</li>