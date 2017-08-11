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Дело Текебаева: В процессе был выявлен сотрудник ГКНБ, его выгнали из зала

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364654_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442272-ru.html

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11 августа 2017, 10:17       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.
Во время высказывания последнего слова лидера партии "Ата-Мекен" пришедшие поддержать его депутаты парламента выявили среди присутствующих сотрудника ГКНБ.
Сторонники Омурбека Текебаева настояли на том, чтобы на процессе находились только соратники и родственники подсудимых. Также присутствовать могут журналисты, но никак не чекисты.
Возможный сотрудник ГКНБ не стал ничего объяснять. Он молча встал, улыбнулся и вышел из зала заседания. После чего Омурбек Текебаев продолжил договаривать свое последнее слово.

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