Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Иссык-Куле, погибла девушка

11 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Тонском районе Иссык-Кульской области произошла авария, погибла 25-летняя девушка, сообщила пресс-служба МЧС.

На трассе Балыкчи - Боконбаево - Каракол днем столкнулись грузовой микроавтобус Mercedеs ("Гигант") и легковой автомобиль этой же марки 124-го кузова.

В результате ДТП 5 человек пострадали, 25-летняя девушка скончалась на месте. Пострадавших госпитализировали в больницу Балыкчи.

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