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Новости Кыргызстана

Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaComБолее 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Иссык-Куле, погибла девушка

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442270-ru.html

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Под Алматы разбился учебный самолет: погибли пилот и курсант

11 августа 2017, 10:20       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Тонском районе Иссык-Кульской области произошла авария, погибла 25-летняя девушка, сообщила пресс-служба МЧС.
На трассе Балыкчи - Боконбаево - Каракол днем столкнулись грузовой микроавтобус Mercedеs ("Гигант") и легковой автомобиль этой же марки 124-го кузова.
В результате ДТП 5 человек пострадали, 25-летняя девушка скончалась на месте. Пострадавших госпитализировали в больницу Балыкчи.
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