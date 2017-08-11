Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom

11 августа 2017, 10:04 Комментарии

10 августа в головном офисе компании MegaCom совместно с Республиканским центром крови и Национальным обществом Красного Полумесяца прошла акция по сдаче донорской крови.

Цель мероприятия, ставшего уже доброй традицией, – пополнить запасы крови и ее компонентов в больницах, а также привлечь кыргызстанцев к донорству.

"Компания MegaCom одной из первых откликнулась на призыв сдать кровь. Это говорит о социальной ориентированности сотового оператора. Мы рады, что сотрудники с раннего утра активно участвовали в акции. Один донор обычно сдает 450 миллиграммов крови, из этого количества можно сделать несколько препаратов, которые переливаются трем пациентам. В основном, помощь получают особо нуждающиеся — это пострадавшие в ДТП, люди с ожогами, пациенты онкологических отделений, беременные женщины и дети. Так что безвозмездные доноры делают благое дело", — говорит представитель Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана Бедел Турдубеков.

Многих сотрудников ведущего мобильного оператора республики можно назвать "почетными донорами", так как они сдают свою кровь на регулярной и исключительно добровольной основе. В акции приняли участие 52 сотрудника компании, в числе которых и доноры со стажем, и новички.

"Сегодня очень много людей страдают от болезней или попадают в автомобильные аварии, многим из них требуется переливание. Может быть для кого-то моя кровь — это последний шанс выжить, поэтому я пришла сюда", – поделилась своими впечатлениями специалист компании Галина Онищенко.

За 4 года в подобных акциях приняли участие около 300 сотрудников компании, в результате чего удалось собрать в общей сложности более 120 литров крови.

MegaCom — социально ответственная компания, которая неравнодушна к проблемам и нуждам соотечественников. Наряду с проектами в области образования, культуры и спорта, оператор мобильной связи регулярно поддерживает социальные инициативы, в том числе в области здравоохранения.

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