На начало августа по Бишкеку насчитывается более 3,5 тысяч официальных вакансий

11 августа 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На начало августа 2017 года в банке вакансий Бишкека имеется 3 тыс 653 вакантных мест, из них на рабочие профессии приходится 72%. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского управления по содействию занятости при Министерстве труда и социального развития КР.

По их данным, в рейтинге десяти востребованных рабочих профессий все рекорды бьют специальности швейной отрасли: в этом месяце работодатели заявили о наличии 1004 вакантных мест. Второе место по популярности занимает профессия продавца-консультанта - 194 вакансии.

Также лидирующие позиции в рейтинге занимают рабочие места без требований к образованию: разнорабочий – 180 и грузчик – 51. Много вакансий поступило на водителей - 141 рабочее место. Далее идут профессии повара - 139 мест и официанта – 101 место.

На предприятиях по-прежнему в цене специалисты рабочих профессий: механик - 73, газоэлектросварщик - 39, электрик - 39 и другие. Динамично развивающаяся сфера торговли и услуг предъявляет традиционный спрос на агентов по недвижимости - 155 вакансий, торговых агентов - 92 и кассиров - 81.

Десятку самых востребованных специальностей среди госслужащих занимают учителя - 230 вакансий. Также сохраняется спрос на медицинских работников: 143 вакансии для врачей, и 46 - для медсестер и санитаров.

В то же время в городскую службу очень мало поступают заявок на вакансии экономистов, юристов и государственных служащих.

Напомним, что рейтинг по самым востребованным специальностям определяется ежемесячно. Специалистами центра занятости собирают данным из районных отделов по трудоустройству и выводят общую картину занятости населения города.