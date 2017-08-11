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На начало августа по Бишкеку насчитывается более 3,5 тысяч официальных вакансий

Источник:
http://kabar.kg/news/na-nachal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442268-ru.html

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11 августа 2017, 9:56       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На начало августа 2017 года в банке вакансий Бишкека имеется 3 тыс 653 вакантных мест, из них на рабочие профессии приходится 72%. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского управления по содействию занятости при Министерстве труда и социального развития КР.
По их данным, в рейтинге десяти востребованных рабочих профессий все рекорды бьют специальности швейной отрасли: в этом месяце работодатели заявили о наличии 1004 вакантных мест. Второе место по популярности занимает профессия продавца-консультанта - 194 вакансии.
Также лидирующие позиции в рейтинге занимают рабочие места без требований к образованию: разнорабочий – 180 и грузчик – 51. Много вакансий поступило на водителей - 141 рабочее место. Далее идут профессии повара - 139 мест и официанта – 101 место.
На предприятиях по-прежнему в цене специалисты рабочих профессий: механик - 73, газоэлектросварщик - 39, электрик - 39 и другие. Динамично развивающаяся сфера торговли и услуг предъявляет традиционный спрос на агентов по недвижимости - 155 вакансий, торговых агентов - 92 и кассиров - 81.
Десятку самых востребованных специальностей среди госслужащих занимают учителя - 230 вакансий. Также сохраняется спрос на медицинских работников: 143 вакансии для врачей, и 46 - для медсестер и санитаров.
В то же время в городскую службу очень мало поступают заявок на вакансии экономистов, юристов и государственных служащих.
Напомним, что рейтинг по самым востребованным специальностям определяется ежемесячно. Специалистами центра занятости собирают данным из районных отделов по трудоустройству и выводят общую картину занятости населения города.

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