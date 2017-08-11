В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов

11 августа 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. По информации Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, по адресу: ул. Фрунзе №6 а площадью 40 квадратных метров, а также по ул. Фрунзе, 11, площадью 52 кв. метров и по ул. Куликовская, 13 –площадью 25 кв. метров снесены заборы, построенные на муниципальной территории.

Капитальные строения построены самовольно, без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемый земельный участок.

Ранее владельцам заборов городской службой были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений". Во исполнения предписаний УЗС мэрии г.Бишкек муниципальные земли приведены в первоначальное состояние.

Данные работы проводятся в целях предотвращения незаконного строительства на территории столицы, а также в рамках реконструкции и реабилитации городских дорог по городу Бишкек.