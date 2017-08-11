Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГНС: Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землюГНС: Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землюДТП на Иссык-Куле: погибла 25-летняя девушкаДТП на Иссык-Куле: погибла 25-летняя девушка

Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю - ГНС

Источник:
http://kabar.kg/news/ostalos-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442266-ru.html

Похожие новости

Счетная палата: В Фонде развития предпринимательства не разработана учетная политика для целей налогообложения

ГНС: Осталось три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю

Медики, налоговики и милиция проверят гостевые дома Иссык-Куля

В Подмосковье отец и сын 3 недели насильно удерживали кыргызстанку и 92-летнюю пенсионерку

В Подмосковье 92-летнюю женщину и кыргызстанку три недели держали в плену

11 августа 2017, 9:33       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и поспешить с уплатой налога на транспорт, жилье и землю, срок уплаты которых истекает 1 и 2 сентября соответственно.
В ведомстве отмечают, что у граждан есть еще три недели, чтобы исполнить свое налоговое обязательство не в последние дни, теряя свое время в очереди в единые окна налоговых органов или в кассы обслуживающих банков, а заранее, спокойно и без нервотрепки.
ГНС напоминает о том, что граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.
Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября - налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).
За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.
На сайте ГНС размещен калькулятор для расчета налога на движимое и недвижимое имущество, который поможет гражданам, имеющим доступ к интернету, рассчитать свое обязательство по данным видам налогов.
Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайтеwww.sti.gov.kg.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум