В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов (фото)

11 августа 2017, 9:54 Комментарии

В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По информации Управления землепользования и строительства, по адресу ул.Фрунзе №6 (40 кв.м), по ул.Фрунзе, 11 (52 кв.м), по ул.Куликовская, 13 (25 кв.м) снесены заборы, построенные на муниципальной территории.

Капитальные строения построены самовольно, без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемый земельный участок.

Ранее владельцам заборов городской службой были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений". По предписаниям УЗС мэрии Бишкека муниципальные земли приведены в первоначальное состояние.

Работа проводится для предотвращения незаконного строительства на территории столицы, а также в рамках реконструкции и реабилитации городских дорог по городу Бишкек.