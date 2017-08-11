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В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442265-ru.html

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11 августа 2017, 9:54       Комментарии

В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По информации Управления землепользования и строительства, по адресу ул.Фрунзе №6 (40 кв.м), по ул.Фрунзе, 11 (52 кв.м), по ул.Куликовская, 13 (25 кв.м) снесены заборы, построенные на муниципальной территории.
Капитальные строения построены самовольно, без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемый земельный участок.
Ранее владельцам заборов городской службой были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений". По предписаниям УЗС мэрии Бишкека муниципальные земли приведены в первоначальное состояние.
Работа проводится для предотвращения незаконного строительства на территории столицы, а также в рамках реконструкции и реабилитации городских дорог по городу Бишкек.

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