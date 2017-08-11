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Названа возможная причина крушения учебного самолёта под Алматы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364643_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442264-ru.html

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11 августа 2017, 9:27       Комментарии

Предварительной причиной крушения учебного самолета под Алматы, в результате которого погибли два человека, называют "сваливание" воздушного судна в воздухе.
По словам директора Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию Жанибека Тайжанова, в результате сваливания воздушное судно сгорело и полностью разрушено. "На момент происшествия на воздушном судне находились два человека, оба погибли", - сказал он на брифинге 10 августа.
Одномоторный двухместный самолет Tecnam 2002 выполнял учебно-тренировочное задание и упал утром 10 августа в двух километрах от аэродрома Азем. Сообщалось, что погибли курсант и пилот-инструктор.
Имена и возраст погибших не разглашаются до завершения расследования, сказал Тайжанов. Он добавил, что самолет эксплуатировался тренинг-центром Part-FCL при Академии гражданской авиации. На фотографиях с места крушения, сделанных очевидцами, видно, что самолет упал в нескольких десятках метров от жилого массива.

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