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Дело Текебаева: 4 депутата пришли поддержать подсудимого на последнем слове

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364636_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442262-ru.html

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Депутаты Бишкекского горкенеша не могут собраться на внеочередную сессию

11 августа 2017, 9:43       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.
Сейчас судья настоял на том, чтобы лидер партии "Ата Мекен" досказал свое последнее слово. Напомним, вчера, 10 августа, процесс был перенесен, так как Текебаев почувствовал себя нехорошо. Врачи сообщили, что недомогание было вызвано переутомлением.
В данное время в поддержку политика, обвиняемого в коррупции, пришли четыре депутата. Это однопартийцы Аида Салянова, Наталья Никитенко и Алмамбет Шыкмаматов. Кроме того, на процессе присутствует народный избранник Жанар Акаев.

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