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Счетная палата: В Фонде развития предпринимательства не разработана учетная политика для целей налогообложения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/schetn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442258-ru.html

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11 августа 2017, 9:42       Комментарии

Счетной палатой проведен аудит деятельности Открытого акционерного общества микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" (ОАО МКК "ФРП") за 2016 год.
В материалах аудита отмечается, что плановые показатели по доходам ОАО в 2016 году выполнены на 80,9%, или на 23,8 млн сомов при утвержденном бюджете на 29,4 млн сомов. Основная часть доходов – это поступление процентных доходов, которые в 2016 году составили 17,2 млн сомов, при утвержденном плане 26,0 млн сомов, или исполнение составило 66,2%.
"По итогам деятельности Фонда за 2016 год чистая прибыль составила 9,2 млн сомов, или 108% от плана. На конец прошлого года задолженность сотрудников по полученным кредитам и ссудам составила 1,7 млн сомов, при полученных – 4,9 млн сомов", – говорится в сообщении.
В Фонде не разработана и не принята к действию учетная политика для целей налогообложения. По итогам аудита ОАО предписано устранить выявленные в ходе аудита недостатки в работе.

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