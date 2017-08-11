Negatiff: Кредит ЕБРР разворовывают в Бишкеке

11 августа 2017, 9:01 Комментарии

За летний период по Бишкеку было украдено 71 колесо от новых мусорных контейнеров Мэрия города Бишкек призывает гостей и жителей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По информации муниципального предприятия "Тазалык", за летний период по всему городу было украдено 71 колесо от новых мусорных контейнеров. Сотрудники МП "Тазалык" провели все восстановительные работы.

Напомним, контейнеры были закуплены в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек". Общая сумма Соглашения составляет 22 млн евро, включая кредит ЕБРР на сумму 11 млн евро, грант от СФА ЕБРР на сумму 3 млн евро и инвест-грант на сумму 8 млн евро, финансируемый Европейской комиссией через Фонд "Инвестиционные возможности для Центральной Азии" (IFCA).

В Военно-Антоновке насмерть сбили двух пешеходов

На трассе Бишкек - Кара-Балта 21-летний студент насмерть сбил двух человек.

Как сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на патрульную милицию, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 августа примерно в 00:30 в районе села Военно-Антоновка Сокулукского района. Автомобиль марки "Субару Легаси" под управлением 21-летнего жителя города Бишкек (по предварительным данным, является студентом консерватории) на большой скорости сбил двоих пешеходов.

Вопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.Ибраимов

Мэр Бишкека Албек Ибраимов 10 августа прокомментировал журналистам идею переноса Ошского рынка за пределы столицы.

"Сейчас это только планы, проекты, потому что вопрос еще не выносился на широкое обсуждение. Это мнение акима, который работает в этом районе. Действительно, есть вопросы, но их нужно решать комплексно", - сказал он.

Пора подписывать петицию с целью организации референдума с вопросом о выносе Ошского базара подальше от города.

В Иссык-Атинском районе после родов скончалась 20-летняя девушка

Об этом корреспонденту Turmush сообщили в Чуйском областном медицинском информационном центре.

По имеющимся данным, 20-летняя мать скончалась из-за проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

"Она была в Национальном центре кардиологии для получения разрешения для самостоятельных родов. Беременная находилась под наблюдением в ГСВ по месту жительства. ГСВ направила А. М. на 30-31 неделе беременности в Национальный центр кардиологии с диагнозом: сердечная недостаточность III стадии, дефект желудочка, высокая гипертензия легких и реканализация тромбов", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что девушка родила 23 апреля, а 26 апреля скончалась.

Во время поисков пропавшей 5-летней Элианоры Элиза кызы нашли тело 25-летней девушки

В селе Новопокровка Иссык-Атинского района в БЧК 7 августа нашли труп девушки,

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп доставили в морг больницы города Кант.

Оперсотрудники ОВД Иссык-Атинского района провели работы по установлению личности найденной девушки. В результате выяснилось, что это жительница села Люксембург, 1992 года рождения.

Родители забрали тело дочери и рассказали, что она страдала психическим расстройством.

На южном побережье Иссык-Куля отец с сыном разбились насмерть в аварии, выжил 12-летний мальчик

В Джети-Огузском районе в аварии погибли мужчина и его 7-летний сын.

По данным МЧС, 9 августа около 8 вечера на въезде в село Липенка Джети-Огузского района автомобиль марки "Фольксваген Вента" (госномер S 0128 Н) слетел с дороги и врезался в дерево. В автомобиле находились три человека.

От полученных травм скончались Б.Т., 1967 года рождения, и его сын - Т. уулу А., 2010 года рождения. 12-летний ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Каракольскую городскую больницу.

В БЧК утонул 15-летний подросток

В БЧК утонул 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, несчастный случай произошел 9 августа в 14:00.

Поиски спасателей пока результатов не дали.