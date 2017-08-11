Минюст предлагает премьеру назначать и освобождать от должности акимов

11 августа 2017, 9:25 Комментарии

Министерство юстиции предлагает внести поправки в закон о местной государственной администрации. Как сообщается в проекте закона, опубликованного для общественного обсуждения, закон определяет порядок назначения и освобождения глав местных государственных администраций, а также организацию и деятельность местной государственной администрации.

Местная государственная администрация:

1) осуществляет исполнительную власть на территории соответствующей административной-территориальной единицы путем обеспечения на соответствующей территории района согласованную деятельность территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и административных ведомств;

2) утверждает проекты программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения, организует их исполнение и отчитывается перед правительством Кыргызской Республики о выполнении этих программ (согласно действующему законодательству, отчитывается перед совместным заседанием местных кенешей);

3) осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств республиканского бюджета и средств стратегического назначения;

4) привлекает инвестиции и гранты для развития соответствующей территории;

5) обеспечивает эффективное управление государственной собственностью на соответствующей территории;

6) организует привлечение имеющихся ресурсов для решения неотложных социально-экономических, экологических и других задач;

7) координирует и осуществляет мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий;

7-1) осуществляет мероприятия по предупреждению и предотвращению межэтнических конфликтов на соответствующей территории;

8) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан;

8-1) осуществляет контроль за соблюдением прав и интересов детей на соответствующей территории;

8-2) организует деятельность Комиссии по делам детей;

9) обеспечивает управление государственными программами на местном уровне и взаимодействие в рамках программ с местными органами самоуправления и общественными организациями;

10) оказывает организационное и материально-техническое содействие территориальным избирательным комиссиям в реализации ими своих полномочий в порядке, установленном законодательством КР;

10-1) рассматривает вопросы перевода (трансформации) земель в соответствии с земельным законодательством и законодательством сфере перевода (трансформации) земельных участков;

10-2) осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства и заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике";

11) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами КР.

Деятельностью местной государственной администрации руководит глава государственной администрации района - аким.

Назначение на должность и освобождение от должности акима осуществляется премьер-министром (в настоящее время: премьер-министр назначает на должность и освобождает от должности акима по предложению совместного заседания местных кенешей).

Акимом может быть дееспособный гражданин Кыргызстана, имеющий высшее образование и отвечающий квалификационным требованиям, установленным правительством.

Не может быть акимом гражданин, имеющий судимость за совершение преступления, независимо от того, погашена она или снята.

Аким может быть освобожден от занимаемой должности премьер-министром:

1) на основании личного заявления;

2) за невыполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов;

3) в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, приведшего к ухудшению социально-экономической и общественно-политической ситуации в районе, а также за совершение порочащего проступка;

3-1) в случае утраты доверия при наличии одного из следующих оснований:

- непринятие своевременных действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

- занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

- деятельность в органах управления коммерческих организаций (за исключением случаев, предусмотренных законом);

- непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений в декларации в соответствии с законодательством;

- сокрытие наличия гражданства иного государства.

3-2) за несвоевременное принятие мер, в пределах компетенции, по регулированию межэтнических отношений и ситуации, приведших к конфликтам на соответствующей территории;

4) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;

5) в случае признания его судом недееспособным;

6) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, а также смерти;

7) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы республики;

8) в случае выхода из гражданства КР, утраты гражданства или принятия гражданства иностранного государства;

9) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате стойкой нетрудоспособности.