Минюст предлагает премьеру назначать и освобождать от должности акимов

11 августа 2017, 9:25 Комментарии
Министерство юстиции предлагает внести поправки в закон о местной государственной администрации. Как сообщается в проекте закона, опубликованного для общественного обсуждения, закон определяет порядок назначения и освобождения глав местных государственных администраций, а также организацию и деятельность местной государственной администрации.
Местная государственная администрация:
1) осуществляет исполнительную власть на территории соответствующей административной-территориальной единицы путем обеспечения на соответствующей территории района согласованную деятельность территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и административных ведомств;
2) утверждает проекты программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения, организует их исполнение и отчитывается перед правительством Кыргызской Республики о выполнении этих программ (согласно действующему законодательству, отчитывается перед совместным заседанием местных кенешей);
3) осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств республиканского бюджета и средств стратегического назначения;
4) привлекает инвестиции и гранты для развития соответствующей территории;
5) обеспечивает эффективное управление государственной собственностью на соответствующей территории;
6) организует привлечение имеющихся ресурсов для решения неотложных социально-экономических, экологических и других задач;
7) координирует и осуществляет мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий;
7-1) осуществляет мероприятия по предупреждению и предотвращению межэтнических конфликтов на соответствующей территории;
8) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан;
8-1) осуществляет контроль за соблюдением прав и интересов детей на соответствующей территории;
8-2) организует деятельность Комиссии по делам детей;
9) обеспечивает управление государственными программами на местном уровне и взаимодействие в рамках программ с местными органами самоуправления и общественными организациями;
10) оказывает организационное и материально-техническое содействие территориальным избирательным комиссиям в реализации ими своих полномочий в порядке, установленном законодательством КР;
10-1) рассматривает вопросы перевода (трансформации) земель в соответствии с земельным законодательством и законодательством сфере перевода (трансформации) земельных участков;
10-2) осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства и заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике";
11) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами КР.
Деятельностью местной государственной администрации руководит глава государственной администрации района - аким.
Назначение на должность и освобождение от должности акима осуществляется премьер-министром (в настоящее время: премьер-министр назначает на должность и освобождает от должности акима по предложению совместного заседания местных кенешей).
Акимом может быть дееспособный гражданин Кыргызстана, имеющий высшее образование и отвечающий квалификационным требованиям, установленным правительством.
Не может быть акимом гражданин, имеющий судимость за совершение преступления, независимо от того, погашена она или снята.
Аким может быть освобожден от занимаемой должности премьер-министром:
1) на основании личного заявления;
2) за невыполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов;
3) в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, приведшего к ухудшению социально-экономической и общественно-политической ситуации в районе, а также за совершение порочащего проступка;
3-1) в случае утраты доверия при наличии одного из следующих оснований:
- непринятие своевременных действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
- деятельность в органах управления коммерческих организаций (за исключением случаев, предусмотренных законом);
- непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений в декларации в соответствии с законодательством;
- сокрытие наличия гражданства иного государства.
3-2) за несвоевременное принятие мер, в пределах компетенции, по регулированию межэтнических отношений и ситуации, приведших к конфликтам на соответствующей территории;
4) на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда;
5) в случае признания его судом недееспособным;
6) в случае вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, а также смерти;
7) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы республики;
8) в случае выхода из гражданства КР, утраты гражданства или принятия гражданства иностранного государства;
9) в случае невозможности исполнять свои должностные обязанности в результате стойкой нетрудоспособности.