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В Китае в результате ДТП с автобусом погибли 36 человекВ Китае в результате ДТП с автобусом погибли 36 человекВы не пройдете мимо! Фестиваль уличных театров в БишкекеВы не пройдете мимо! Фестиваль уличных театров в Бишкеке

Сводки с Иссык-Куля: очередное ДТП со смертельным исходом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364637_sv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442255-ru.html

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11 августа 2017, 9:11       Комментарии

10 августа в Иссык-Кульской области в районе села Барбулак по дороге в Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
По ее данным, из них двое скончались на месте. Один пострадавший госпитализирован в отделение травматологии Балыкчынской территориальной больницы в 14.45. Шесть человек направлены в отделение экстренной медицинской помощи Тонского медицинского учреждения в 15.45.
В настоящее время больные обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается, сообщили в Минздраве.

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