В Китае в результате ДТП с автобусом погибли 36 человек

11 августа 2017, 9:13 Комментарии

По меньшей мере 36 человек погибли и еще 13 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в провинции Шэньси на юго-западе Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа" и местные власти.

Согласно информации отдела общественной безопасности Шэньси, инцидент произошел около 23.34 (21.35 по Бишкеку). Автобус, направлявшийся из города Чэнду (столица провинции Сычуань) в город Лоян в провинции Хэнань, врезался в стену туннеля на трассе Сиань – Ханьчжун.

Раненые были оперативно госпитализированы. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят спасательные работы. Министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь также приказал провести расследование причин аварии.

Как уточняет Reuters, власти Китая не публикуют официальные данные по общему количеству погибших на дорогах страны за год. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 году на китайских дорогах погибли 250 тыс. человек.