Вы не пройдете мимо! Фестиваль уличных театров в Бишкеке

11 августа 2017, 9:03 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Бишкеке состоится Международный фестиваль уличных театров, рассказала помощник руководителя проекта Яна Александрова.

В шоу примут участие творческие коллективы из Европы, Центральной Азии и Кыргызстана. Организаторы сообщили, что они рады сотрудничеству с новыми креативными студиями, так как это поможет разнообразить репертуар фестиваля.

"На мероприятие мы пригласили отборщиков из Европы. Они будут наблюдать за ходом многодневного шоу и пригласят актеров, которые произведут на них самое сильное впечатление, на аналогичный европейский фестиваль", - рассказала Александрова.

Мероприятие продлится с 21 по 24 сентября.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });