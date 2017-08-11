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Вы не пройдете мимо! Фестиваль уличных театров в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442253-ru.html

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11 августа 2017, 9:03       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Бишкеке состоится Международный фестиваль уличных театров, рассказала помощник руководителя проекта Яна Александрова.
В шоу примут участие творческие коллективы из Европы, Центральной Азии и Кыргызстана. Организаторы сообщили, что они рады сотрудничеству с новыми креативными студиями, так как это поможет разнообразить репертуар фестиваля.
"На мероприятие мы пригласили отборщиков из Европы. Они будут наблюдать за ходом многодневного шоу и пригласят актеров, которые произведут на них самое сильное впечатление, на аналогичный европейский фестиваль", - рассказала Александрова.
Мероприятие продлится с 21 по 24 сентября.
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