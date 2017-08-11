Positiff: Китайцы инвестируют в взрывчатые вещества

11 августа 2017, 8:35 Комментарии

Китайцы инвестируют в взрывчатые вещества В селе Кызыл-Октябрь Чуйской области планируется строительство завода по производству гражданских взрывчатых веществ. Об этом говорится в материалах Государственного агентства по привлечению инвестиций и развитию экспорта.

Строительство завода осуществляется компанией С К-К ОсОО "Салют Компани". На сегодняшний день инвестором было вложено 40 млн юаней (5,8 млн долларов) на благоустройство территории, а также строительство самого завода.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем С К-К ОсОО "Салют Компани" является Биан Щюлай, учредителями выступают ОсОО STER GROUP, ОАО "Шэньсиская корпорация по производству гражданских взрывоопасных веществ", Аньхойская компания ОсОО "Горные инвестиции Гуанда".

В Бишкеке будут высажены в 3 раза больше деревьев

В Бишкеке будут высажены в 3 раза больше деревьев взамен негодных, сказал 10 августа мэр Бишкека Албек Ибраимов, комментируя вопрос вырубки деревьев в столице.

Журналисты попросили мэра прокомментировать мнения экологов о том, что "город лысеет".

"Это мнение экологов и оно имеет место быть. Мы в этом году идем на переломный момент, мы взяли на себя обязательство - высадим в 3 раза больше деревьев вместо негодных.

Сейчас температура воздуха 40 градусов, а самые благоприятные условия для высадки деревьев - 22 градуса. В сентябре, если будет 22 градуса, начнем сажать. Посадка может продлиться до поздней осени, до минусовой температуры. Поскольку те деревья, которые мы приобрели, позволяют высаживать их практически круглогодично. Они с защищенной прикорневой системой", - сказал он.

Осталось только дождаться обещаний властей восстановить аллею Рапопорта на Иссык-Куле.

Голливудский актер призывает спасти снежных барсов

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в социальных сетях призывает подписать петицию Save snow leopards ("Спасите снежных барсов").

Твиттер актера читают более 18 млн человек.

В петиции идет обращение к 12 лидерам стран, в которых обитают снежные барсы, и которые соберутся на международном форуме по снежному барсу в Бишкеке 23-25 августа.

"В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры из всех двенадцати стран, где обитают снежные барсы. Скажите им, чтобы предприняли решительные действия для спасения снежных барсов. #SaveSnowLeopards. Подпиши петицию", - говорится на сайте WWF.

В Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса.

На центральном рынке города Талас провели проверку молочной и мясной продукций

На центральном рынке города Талас провели проверку молочной и мясной продукций, сообщил корреспондент Turmush.

Проверку провели сотрудники фитосанитарной инспекции. В результате проверки обнаружено, что все продукты отвечают требованиям, то есть не выявлено ни одного нарушения.

Также сотрудники фитосанитарной инспекции проверили прилавки, где продают мясо.

Сам по себе факт, что государственные службы проводят проверку, уже радует. Вдвойне радует, что в Кыргызстане самые опытные в мире сотрудники - они могут на глаз определить есть ли в продукции инфекция или ее нет.

Лучше поздно, чем никогда

Политсовет СДПК 9 августа обсудил конфликт журналиста Упол Анаркуловой и депутата Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабековой, который вызвал общественный резонанс.

Как сообщают в партии, заслушав парламентария, политсовет отметил, что публикации и обсуждения в СМИ относительно содержания телефонного разговора между ней и журналистом негативно отразились на репутации Ж.Мусабековой и бросают тень на СДПК.

Политсовет принял к сведению заявление депутата о том, что она докажет в суде, что опубликованная информация является некорректным монтажом и будет добиваться справедливости в гражданско-правовом порядке.

3 мая в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.

Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.

Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По ее словам, она подала иски в отношении журналиста.

Фракция 4 раза откладывала рассмотрение вопроса о поведении Ж.Мусабековой в связи с появившимся в сети аудио. И.Омуркулов сообщал, что Ж.Мусабекова болеет и получает капельницу, поэтому отсутствует на заседаниях фракции. При этом Мусабекова часто появлялась на публике и даже выступила с тостом на юбилее за победу кандидата в президенты от другой партии.