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Число детей в детсадах Кыргызстана увеличилось почти вдвое

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442248-ru.html

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11 августа 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. За последние шесть лет в Кыргызстане почти в два раза увеличилось число детей, посещающих дошкольные учреждения, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По информации ведомства, в 2011-2012 годах, когда формировалась Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана, детсады могли вместить только 14,5 процента ребятишек соответствующего возраста. Именно поэтому одним из приоритетов НСУР стала предшкольная подготовка.
Если шесть лет назад ею были охвачено только 73 тысячи детей, то теперь - 173 тысячи. При этом программа предшкольной подготовки увеличилась с 240 до 480 часов в год, а расходы из средств республиканского бюджета возросли почти в 20 раз - с 12,3 миллиона до 229,9 миллиона сомов.
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